Gestione Ambiente informa che a Novi Ligure si sono verificati tentativi di truffa a danno di alcuni cittadini: persone, spacciandosi per finti operatori della nostra società, volevano introdursi nelle abitazioni con la scusa di illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e la futura tariffa puntuale.

Gestione Ambiente segnala che i propri operatori, oltre che ad essere muniti di tesserino di riconoscimento, non sono assolutamente autorizzati ad entrare nelle abitazioni private (eventualmente solo in cortili condominiali per scaricare i contenitori). La consegna dei contenitori e del materiale informativo avviene solo sulla soglia di casa.

Gestione Ambiente invita i cittadini, che dovessero avere dubbi o domande sul nuovo sistema di raccolta, a contattarci al Numero Verde gratuito 800.085.312, a visitare il nostro sito www.gestioneambiente.net, ad andare sulla nostra pagina Facebook gestioneambientespa.