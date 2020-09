La fotografia che vedete in alto ritrae i “resti” lasciati da bifolchi, maleducati e ignoranti che hanno bivaccato sulle panchine del Parco del Castello di Tortona ma, invece che portare via i loro rifiuti, senza la benché minima educazione, hanno deciso di lasciarli così, in bella vista senza alcun rispetto per gli altri e per il decoro pubblico.

E’ l’immagine che si è presentata davanti a un tortonese virtuoso, di cui omettiamo il nome, sabato mattina, durante una passeggiata sul Parco del Castello di Tortona.

In fondo al piazzate davanti alla Torre, simbolo della città, ha visto questo schifo.

Il tortonese che a differenza di altri è dotato di molto senso civico, dopo alcune umane imprecazioni all’indirizzo dei maleducati, non se l’è proprio sentita di lasciare le cose come stavano e tutta quella sporcizia in mezzo al verde, così si è rimboccato le maniche e un po’ alla volta, in meno di cinque minuti ha raccolto tutto e lo ha gettato in un cassonetto dei rifiuti.

Non prima però di aver ripreso lo scempio col proprio cellulare e poi, dopo un po’ di riflessione ha deciso di inviarci le immagini. Non tanto per farsi elogiare, anzi, in prima istanza non ce lo aveva affatto comunicato di essere stato lui a ripulire tutto, ma perché è giusto far sapere alla città che razza di incivili esitano a Tortona: una vera e propria vergogna.

Noi abbiano deciso di dare massimo risalto alla cosa perché l’episodio presenta le due facce di una medaglia, della città e dei suoi abitanti.

Per cui, se da un lato va sicuramente elogiato il senso civico del tortonese, dall’altro va condannato il menefreghismo di chi, fottendosene, del rispetto altrui, deturpa la città in questo modo.