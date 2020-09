Tortona “tiene” e l’impatto dopo il rientro dalle vacanze ha portato solo ad un paio di nuovi infetti in più.

In compenso è più che dimezato il numero delle persone in quarantena.

I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 7 settembre, a Tortona, sono i seguenti: 6 persone risultano positive al Covid-19 (erano cinque nella giornata di giovedì) , mentre 21 sono in quarantena.

Dati molto buoni, ma che con ogni probabilità, come per tutto il resto d’Italia, con l’apertura delle scuole saranno destinati ad aumentare, speriamo non in maniera eccessiva.