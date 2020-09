Dopo quelle sul cinema, sui viaggi, sull’economia e tante altre che periodicamente trovano spazio in questo sito, Oggi Cronaca si arricchisce di una nuova rubrica: si intitola Oggi Musica e sarà dedicata a cantanti, cantautori e musicisti.

Sarà curata da una nostra giovane collaboratrice che già conoscete per l’alta qualità degli articoli che realizza, fra cui la rubrica di economia: Giulia Quaranta Provenzano.

In Oggi Musica verranno pubblicate curiosità, recensioni, critiche e riflessioni inerenti il panorama musicale odierno, soprattutto, ma anche cantanti che che hanno fatto storia! Inoltre, verrà dato largo spazio a interviste ad artisti esordienti, anche se già noti o affermati in Italia e all’estero.

Lo scopo di questo nuovo progetto è anche quello di realizzare un focus sull’importanza, non solo emozionale e terapeutica della musica, ma anche sul prezioso valore propositivo di una personale e sociale esplorazione del panorama musicale, nonché un’indagine evolutiva e caratteristica di testi profondi ed energetici.

Verranno poi date notizie su eventi quali concerti, live, tour e molto altro ancora, insomma una specie di “full immersion” nel mondo della musica.

Musica che per la nostra giovane collaboratrice (e non solo) è per antonomasia linguaggio che niente e nessuno potrà mai tradurre, che colora e dà forma a una miriade di sensazioni, dalla tristezza alla felicità, dal sorriso all’angoscia.

La musica dà soprattutto una carica e a molti, come a chi scrive, questa è estremamente positiva.

La musica, come tante altre arti, ma forse ancora di più, è qualcosa di unico, di bello, incommensurabile, che sviluppa la fantasia, stimola i sensi ed è in grado di far affiorare in ognuno che l’ascolta, ogni tipo di sensazione.

Per quanto mi riguarda, non potrei vivere senza la musica, perché ogni volta che ho bisogno di qualcosa vado a cercarmi quel brano in grado di darmi quello stimolo necessario per farmi continuare e quella forza interiore che solo un’arte così poliedrica come la musica riesce trasmettere.

Ringrazio Giulia Quaranta Provenzano per curare questa nuova rubrica e colgo l’occasione per riconoscere pubblicamente il prezioso apporto che quotidianamente fornisce al giornale.

Apporto completamente gratuito, come quello di tutti coloro che collaborano alla realizzazione di Oggi Cronaca, inviando i loro articoli. Per questo motivo, forse, la collaborazione che offrono assume contorni ancora più importanti, perché proviene dal cuore e dalla passione di esprimere le mille diverse sensazioni che ognuno di noi si porta appresso.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca