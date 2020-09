Hanno rispettivamente 20, 18 e 16 anni i tre giovani autori della vicenda delle motoseghe offerte in vendita a un commerciante di Monlelale.

Episodio di cronaca che abbiamo raccontato ieri e che oggi arricchiamo con ulteriori dettagli e con le immagini del sequestro operato dai militari della stazione Carabinieri di Volpedo che al termine accertamenti, deferivano in stato libertà per furto in abitazione D. M. A., ragazzo di 20 anni residente a Voghera , unitamente a due minori: una ragazza di 18 anni del tortoense e un ragazzo di 16 , denunciati per ricettazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, i giovani, nella tarda mattinata di mercoledì, tentavano di vendere alcune motoseghe usate, ad un commerciante di Monleale destando sospetti all’uomo che richiedeva l’intervento militari della locale stazione dei Carabinieri.

Le immediate indagini permettevano di accertare che le motoseghe costituivano parte materiale rubato il giorno prima in un’abitazione della zona.

Le motoseghe, come potete vedere nelle immagini, sono state recuperate dai militari e restituire al legittimo proprietario.