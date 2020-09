Il grave incidente stradale che vedete nelle immagini si è verificato ieri, alle 12.30 sulla ex strada statale 83 che collega il Comune di Sale a San Giuliano Nuovo.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri prontamente intervenuti, un’autovettura proveniente da San Giuliano e diretta a Sale, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato sulla strada asfaltata uscendo dalla carreggiata e cappottandosi più volte prima di terminare la sua corsa nel fosso adiacente la strada.

Sull’auto viaggiava una donna di 60 anni con i suoi due nipoti.

La donna è stata subito soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale ma le sue condizioni, a quanto pare, non sono critiche anche se ha riportato una probabile frattura alla spalla sinistra e una ferita profonda alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Solo lievi contusioni per fortuna, invece, per i due nipoti. i due nipoti.