Martedì 15 settembre inizieranno i lavori di manutenzione dell’acquedotto, effettuati dalla società Gestione Acqua spa, in via Arzani a Tortona. Per questo motivo il settore Polizia Municipale del Comune di Tortona ha disposto, con ordinanza n. 157 del 12 settembre 2020, la chiusura della strada e il divieto di sosta per esigenze di cantiere, dal 15 settembre al 17 ottobre 2020, dalle ore 8.30 alle 19. In particolare sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata presso gli stalli di sosta sul lato dei civici dispari; inoltre, dal momento che i lavori interesseranno sia la conduttura principale, che si trova a lato della strada in corrispondenza dei parcheggi, sia gli allacci che percorrono l’intera carreggiata, è stata disposta la chiusura del traffico a tratti, in base all’andamento dei lavori, utilizzando la parallela via Di Vittorio come alternativa, e istituendo il limite di 30 km orari con divieto di sorpasso nei tratti percorribili.