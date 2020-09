Centocinquanta visiere in plexiglas, cinquanta per ogni istituto, sono state donate dal Rotary club di Novi ai tre istituti comprensivi cittadini che hanno plessi di scuola media, primaria e di infanzia a Novi, Pasturana, Fresonara, Pozzolo, Basaluzzo. IL Rotary club di Novi, presieduto da Monica Sciutto, dopo aver portato il proprio contributo ed aiuto all’ospedale cittadino ed alla Croce Rossa, prosegue la sua attività legata al territorio e alla crisi sanitaria aiutando le scuole locali, nell’ambito di un progetto più ampio portato avanti insieme agli altri club del Piemonte sud-est, rispondendo a richieste di collaborazione provenienti dagli istituti scolastici del territorio che hanno una utenza di circa 3200 bambini e ragazzi.

La gravissima crisi pandemica che ha colpito il nostro paese, ha avuto ripercussioni profonde nella società sia dal punto di vista economico che sociale ed anche la scuola è stata vittima del lungo periodo di chiusura che ha costretto, per quasi tutto il secondo periodo dell’anno scolastico 2019-20, ad una sosta obbligata.

Venute a mancare le lezioni in presenza, la scuola ha saputo riorganizzarsi e gli insegnanti hanno affrontato con senso di responsabilità il momento di crisi, reinventando nuovi modi per mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare avanti la progettazione didattica, affrontando grandi difficoltà organizzative. Con la didattica a distanza hanno cercato in ogni modo di superare il rischio di una dannosa lontananza.

Il Rotary di Novi vuole collaborare ad un inizio di anno scolastico che abbia luogo in un clima di ritrovata, almeno parziale, normalità, con la messa in atto di tutte quelle misure che possano garantire la sicurezza totale degli alunni e di tutti coloro che nella scuola prestano la loro opera.

Il Rotary club di Novi ha quindi pensato di “ascoltare” le voci provenienti da quel mondo, contattando i tre Istituti Comprensivi che accolgono gli alunni del territorio nella fascia d’età tra i 3 e 14 anni. Nella mattinata di martedì 8 settembre, proprio a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono state consegnate ai dirigenti dei tre Istituti comprensivi del territorio di Novi 150 visiere in plexiglass che potranno essere utilizzate dagli insegnanti Una iniziativa che è stata molto apprezzata dai dirigenti scolastici Filippo Pelizza, Silvia Borsano e Giovanna Ravazzano e dagli insegnanti presenti al momento della consegna.

Maurizio Priano