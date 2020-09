Martedì 15 settembre alle ore 15 presso la sala polifunzionale del Comune di Tortona, nel complesso dell’ex Caserma Passalacqua, si terrà un incontro informativo gestito dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Tortona guidato da Riccardo Parlati (nella foto in alto) sui PUC (Progetti Utili alla Collettività) rivolto agli enti del terzo settore.

I PUC nascono all’interno del Reddito di Cittadinanza nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale. I beneficiari di Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti, nello specifico con il C.I.S.A.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune; per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Ai PUC gestiti e attivati presso i 40 comuni consorziati al C.I.S.A. si aggiungono anche quelli che potranno essere realizzati con il terzo settore e le diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio tortonese. Durante l’incontro verranno quindi fornite le dovute informazioni agli operatori del terzo settore approfondendo le procedure per la progettazione, l’avvio e la gestione dei PUC.

I posti disponibili saranno contingentati e pertanto l’accesso alla sala potrà avvenire solo previo accreditamento. Sarà possibile riservare il proprio posto telefonando al C.I.S.A. di Tortona al numero 0131.829220 dal 9 settembre al 14 settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.