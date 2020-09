Marzia Damiani è l’assessore all’Istruzione del Comune di Tortona e, in vista della riapertura delle scuole in programma domani, lunedì 14 settembre, ha deciso di mandare un accorato messaggio a tutti gli studenti (bambini e giovani) insegnanti e personale scolastico che domani tornano sui banchi di scuola. Un messaggio importante che riportiamo di seguito.

****

Lunedì 14 settembre sarà un giorno speciale per gli studenti di Tortona, come nel resto d’Italia: mai come quest’anno l’avvio dell’anno scolastico rappresenta un momento importante che assume anche un significato particolare.

Il ritorno in classe dopo oltre sei mesi di pausa forzata a causa della pandemia è atteso certamente con grande trepidazione dalle ragazze e dai ragazzi che potranno, finalmente, ritrovare i loro compagni e i loro insegnanti; siamo anche consapevoli che rimangono tante incertezze poiché, non dobbiamo dimenticarlo, l’emergenza sanitaria non è ancora stata superata.

Dobbiamo però guardare con fiducia alla ripresa della scuola: gli organi competenti, il Comune, la Provincia, le Direzioni scolastiche degli istituti, l’Ufficio Scolastico provinciale hanno lavorato incessantemente in queste ultime settimane per dare applicazione alle normative introdotte per garantire la sicurezza di alunni e personale, con l’obiettivo di consentire il ritorno in classe e, soprattutto, il ritorno alla normale vita scolastica.

Una normalità che sarà necessariamente un po’ diversa rispetto al passato, ma crediamo che tutto il sistema scolastico saprà dimostrarsi più forte del virus, che le regole saranno rispettate e sarà onorata appieno la meravigliosa responsabilità che ha la scuola di formare le donne e gli uomini del domani.

Se è vero che non esiste un “rischio zero” in questa fase è anche più che mai necessario garantire la continuità didattica: la scorsa primavera abbiamo compreso che l’utilizzo delle attuali tecnologie rende possibile insegnare a distanza, grazie soprattutto all’impegno dei docenti e delle famiglie degli alunni, ma siamo convinti che la scuola non possa e non debba prescindere da quegli aspetti di socialità e contatto umano che sono parte essenziale della formazione di ciascuno di noi.

Per questo a insegnanti e personale scolastico di Tortona rivolgo gli auguri di buon lavoro e a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, un sentito “in bocca al lupo”!

L’Assessore all’Istruzione del Comune di Tortona Marzia Damiani