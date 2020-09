Molti simpatizzanti hanno già firmato la petizione online sul sito della Lega (https://legaonline.it/) ma sono stati oltre un centinaio ieri, quelli che fra il mattino in al mercato di piazza Milano e nel pomeriggio in via Emilia, hanno firmato la petizione per per chiedere le dimissioni del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina.

Secondo la Lega, infatti le motivazioni della richiesta sono “la totale incapacità nella gestione della riapertura delle scuole, mancanza di aule, banchi e insegnanti, con grave danno per tutti.”

“Tra decine di migliaia di docenti mancanti e banchi che non ci sono – recita una nota della Lega – la situazione della scuola è grave e imbarazzante, è sotto gli occhi di tutti.”

La Lega spiega che le proposte che aveva fatto sulle assunzioni dei precari in classe da anni, sull’utilizzo delle aule vuote delle scuole paritarie, sulla misurazione della febbre a scuola e altre ancora sono rimaste inascoltate, di qui la decisione in questo fine settimana di organizzare mille gazebo in tutta Italia, fra cui anche quello di Tortona che vedete nella foto in alto.