Per trovare certi prodotti, tanti tortonesi dovevano recarsi a Voghera oppure ad Alessandria, ma adesso non più, perché da ieri, si possono reperire anche a Tortona, grazie a Yuri e Ambra Molino che in via Fracchia 8, da ieri, hanno aperto Tangerine, il nuovo negozio di prodotti di ogni genere che qui non stiamo ad elencare ma vi diamo una generale infarinatura nelle foto in basso. Tangerine significa mandarino, ma la merce in vendita è dei generi più svariati e anche, ovviamente, il vinco più pregiato di Tortona, il Timorasso, a testimonianza che ciò vendono i fratelli Molino non sono soltanto generi di origine naturale per un’alimentazione limitata, ma che spazia in ogni settore e tra le particolarità non poteva mancare birra.

Un negozio che vende prodotti senza glutine ma anche legumi, cereali, prodotti del territorio, pasta, biocosmesi, prodotti naturali e plastic free, detersivi, prodotti per l’igiene della persona, prodotti vegani e tanto altro.

Ma questo è solo l’inizio perché Yuri e Ambra Molino avranno periodicamente una nutrizionista a disposizione dei clienti, consegne a domicilio e a breve un sito internet dove sarà possibile acquistare online, il tutto abbinando la moderna tecnologia all’entusiamo di due giovani di Tortona che cercano di abbinare la tradizione, alla modernità, alla scienza dell’alimentazione con lo scopo di offrire qualcosa che a Tortona non esisteva. Un negozio nuovo e la curiosità di tante persone di capire che genere di prodotti avesse ha portato davvero tante persone, ieri pomeriggio a partecipare all’inaugurazione.

Ci siamo stati anche noi e vi proponiamo una carrellata di immagini, prima però vi lasciamo il numero di telefono che è possibile chiamare per avere ulteriori informazioni, prenotare la spesa whatsapp o per le consegne a domicilio: 3807927693.