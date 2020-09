Abbiamo utilizzato la parola “bagno di folla” nel titolo ma non fraintendeteci, la manifestazione che si è svolta ieri seri sera, venerdì 4 settembre, nel cortile dell’Annunziata è stata allestita rispettando i distanziamenti e tutte le norme previste per contrastare la diffusione del Covid, ma l’abbiamo usata soprattutto per far capire l’importanza di una presentazione e di una nuova maglia che lega ancora di più la squadra di calcio HSL (Hic Sunt Leones) Derthona alla sua città, cioé Tortona.

Un avvenimento significativo per una squadra nata soltanto tre anni fa dalle ceneri del Derthona e che dopo tre promozioni consecutive ha raggiunto la Serie D ed erano ben 12 anni che non si verificava nell’ultra centenaria storia del Derthona oggi con l’ HSL davanti.

Si è trattato di un momento molto importante: la presentazione della prima squadra e della Juniores e della nuova maglia con davanti la scritta “Città di Tortona” e dietro, una piccola bandiera italiana con la frase “prometto di onorarla sempre”.

Un legame simbiotico tra la squadra e la sua città, rafforzato ieri sera da questa maglia e dalla presenza del Sindaco Federico Chiodi e del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, degnamente accompagnati, come succede nelle grandi occasioni.

E ieri era una grande occasione con le parole dei due rappresentati del Comune saliti sul palco che hanno ribadito l’importanza della squadra di calcio per la città di Tortona e il forte legame che esiste tra la squadra, i tifosi e la città, oltre ovviamente a tutti i sacrifici che tante persone hanno fatto in questi tre anni per far risorgere la squadra dopo che era stata cancellata dal panorama calcistico. Sforzi coronati con la meritata promozione in serie D.

Nel corso della serata sono stati presentati uno per uno tutti i calciatori della prima squadra e della Juniores, poi dirigenti, allenatore, staff e tecnici per una celebrazione di altro livello.

Una serata molto importante di cui vi proponiamo, di seguito, le immagini dei momenti più significativi.