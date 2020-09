Accurata pulizia, sanificazione e rispetto delle norme su distanziamento. Ecco cosa farà il Comune di Tortona per garantire la fruibilità in tutta sicurezza del teatro Dellepiane in occasione dei concerti del “Perosi Festival” in programma a ottobre.

Le disposizioni:

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 ed in particolare le indicazioni che si applicano a “sale cinematografiche, teatri,

circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti” tra cui :

• per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200

• i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente,

di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone

che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo

aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metrro.

Il Comune ha anche deciso di installare le poltrone realizzate per il teatro in oggetto (circa 500) e stoccate da tempo a magazzino comunale, previe le opportune verifiche dello stato di conservazione, pulizia e sanificazioni dei rivestimenti, oltre ad eventuali manutenzioni e riparazioni del caso.

Infine ha deciso di interventi di pulizia, igienizzazione /sanifcazione alla Ditta Mussi Italy Srl di Lissone

per un importo complessivo di 5.124 euro.