Lunedì 5 ottobre la DERTHONA NUOTO riprende l’attività invernale. La piscina Dellepiane riapre con tutte le attività di corsi nuoto, fitness, pallanuoto e sincronizzato. Ovviamente nel rispetto delle regole imposte dalle direttive COVID-19. Numero chiuso e prenotazione sulle attività non legate ai corsi di nuoto sono una necessità per garantire il distanziamento e la fruibilità in sicurezza dei servizi proposti.

Gli orari saranno di massima gli stessi degli altri anni sia per il nuoto libero che per i corsi dei bambini e degli adulti. Unica restrizione in vasca è il numero di nuotatori per corsia che non potranno essere più di sette, mentre i genitori di bambini con età superiore ai 6 anni (vasca grande) non potranno accompagnare i figli negli spogliatoi, ma saranno affidati al personale della Derthona Nuoto.

Tutto è pronto e le iscrizioni sono in corso con una conferma numerica degli anni pre-Covid.

Voce a parte il settore agonistico che con i suoi 35 atleti non ha mai smesso di allenarsi e continua a farlo auspicando la possibilità di ritornare a gareggiare in sicurezza con tutte le altre squadre piemontesi e lombarde.

Per tutte le informazioni su orari dei corsi, ingressi per nuoto libero, abbonamenti fitness e tariffe potete consultare il sito www.derthonanuoto.com