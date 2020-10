Tre feriti di cui uno grave, autostrada chiusa, automobilisti imbufaliti per le lunghe code che si sono create a causa di un semaforo per lavori, poco dopo Rivalta Scrivia, e il caos con il traffico bloccato. E’ questo che sta succedendo ancora adesso, poco dopo le 8 del mattino mentre stiamo scrivendo questo articolo in tempo reale mentre gli avvenimenti si stanno verificando e la situazione non si è ancora risolta.

Andiamo con ordine, però a raccontare quello che è successo.

Giovedì 1° ottobre ore 5,20: sull’Autostrada A/7 alla periferia di Tortona, poco dopo l’ex casello, due camion di colore bianco di grandi dimensioni di cui vedete l’immagine in alto e nella foto a fianco, entrambi provenienti da Milano e diretti verso Genova, per cause ancora in corso si scontrano tra di loro. Un tamponamento dovuto forse a un colpo di sonno o ad una distrazione di chi si trovava alla guida dei tir, che si sono schiantati l”uno conto l’altro mettendosi di traverso sull’asfalto e impedendo a tutti gli altri mezzi di proseguire. Sul posto sono intervenuti tutti: Polizia stradale, coordinatori del traffico dell’autostrada, 118, elisoccorso da Como e Vigili del fuoco di Tortona.

Questi ultimi hanno estratto dalle lamiere i due autisti che si trovavano nella cabina del Tir che ha provocato il tamponamento: uno dei due è molto grave e si trova ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Alessandria. Il secondo autista invece ha riportato lesioni e fratture varie guaribili in un mese, mentre il camionista che si trovata nel Tir tamponato ha riportato solo lievi ferite.

L’autostrada è stata immediatamente chiusa e lo è ancora mentre scriviamo queste righe in attesa che i due “bestioni” vengano rimossi dalla carreggiata.

Tutto il traffico proveniente da Tortona e diretto verso Genova è stato fatto uscire al casello di Tortona sull’ ex statale 211 verso Rivalta Scrivia e Novi dove chi è diretto a Genova potrà riprendere l’Autostrada immettendosi sulla “Bretella” e scegliere se l’A/7 o l’A/26. Il problema è che poco dopo l’abitato di Rivalta Scrivia e poco prima di Pozzolo Formigaro la strada è per un tratto a corsia unica regolata da un semaforo e questo ha creato e sta creando lunghe e interminabili code col traffico in tilt.