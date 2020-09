Soltanto 3.569 voti pari allo 0,52% dei voti validi. E’ stata una sconfitta per Giacono Chiappori sindaco di Diano Marina, alle elezioni regionali della Liguria che non ottiene neppure un seggio e non entra in Consiglio regionale.

Chiappori si era presentato a capo di una nuova lista da lui stesso creata che prende il nome di “Grande Liguria” ma i liguri non lo hanno premiato.

Quasi la metà dei voti li ha ottenuto ovviamente in provincia di Imperia dove lui ovviamente è più conosciuto, ma soltanto 1.698 pari all’ 1,97%.

Insomma davvero poco.