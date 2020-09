Era già ubriaco, ma continuava a chiedere da bere e siccome il titolare del locale aveva smesso di servirlo ha dato in escandescenze, spaccando un bicchiere e una sedia.

E’ accaduto nei giorni scorsi in un bar a Pontecurone quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona sono intervenuti chiamati dal gestore del bar e hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni di origine marocchina, con precedenti di polizia, perché venerdì sera, a seguito di un acceso diverbio col gestore del bar danneggiava gli arredi del locale, non prima però di essersi accanito verbalmente perché voleva ancora bere.