Salvo eventuali limitazioni dovute al peggioramento della diffusione dell’epidemia Covid-19, da giovedì 24 settembre il mercato settimanale tornerà a svolgersi nella sede tradizionale di piazza XX Settembre. La decisione, frutto del lavoro svolto in stretta collaborazione tra gli Assessorati al Commercio e alla Viabilità, è stata presa ieri pomeriggio nel corso dell’ultima seduta della Giunta comunale.

In queste settimane, infatti, è stata profondamente rivista la planimetria del mercato per migliorare e adeguare le postazioni secondo la corretta applicazione delle disposizioni nazionali e regionali volte a contrastare il diffondersi della pandemia. Per renderlo più sicuro alla frequentazione dell’utenza è stata innanzitutto aumentata la misura dei corridoi. Inoltre sono stati predisposti spazi a margine della piazza per agevolare le operazioni conseguenti la presenza della sede della Croce Rossa Italiana e del distaccamento dei Vigili del Fuoco ed è stata migliorata la viabilità, sia pedonale che veicolare, a perimetro della stessa.

Tale revisione, che è stata oggetto di numerose riunioni con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, consente anche l’eventuale contingentamento degli accessi sul mercato qualora le disposizioni anti Covid dovessero risultare più restrittive.

Dopo il necessario iter amministrativo che consegue la revisione di un’area di mercato, dettato dalla normativa di settore, gli operatori potranno quindi rientrare nella sede di piazza XX Settembre il 24 settembre. Dalla stessa data ritorneranno nelle postazioni originarie anche gli operatori del centro storico e del viale Aurelio Saffi.

L’attento lavoro svolto dall’Ufficio Commercio e dall’Ufficio Viabilità ha visto la stretta collaborazione e il prezioso apporto delle Associazioni di Categoria Provinciali del settore operatori su aree pubbliche, alle quali va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.