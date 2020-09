Il Comune di Tortona ricorda che per ragioni di sicurezza idraulica, igienico-sanitarie e di circolazione stradale occorre mantenere puliti gli alvei di tutti i corsi d’acqua superficiali che costituiscono la rete di scolo superficiale e dei canali laterali delle strade in modo da evitare allagamenti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al deflusso delle acque o disagi alla circolazione stradale.

Nel Regolamento comunale di Polizia Rurale sono state fissate le “buone norme“ che i proprietari dei terreni e i frontisti dei fossi sono tenuti ad adottare garantendone l’efficienza e la funzionalità, norme richiamate anche dal Regolamento delle acque del Torrente Scrivia.

Per questi motivi l’Amministrazione comunale invita proprietari e frontisti dei fossi e dei canali utilizzati per l’irrigazione a mantenere le ripe in stato tale da impedire frane dei terreni e l’ingombro del fosso; a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare deflusso delle acque; a conservare la profondità, l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell’alveo, nell’eventualità che siano state modificate; a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque. Il mancato rispetto di queste indicazioni, che potrà essere verificata dalla Polizia Municipale, potrà comportare l’applicazione di sanzioni.