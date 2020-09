Ha preso il via oggi, sabato 12 settembre, a Tortona, la campagna di adesioni per il 2020 di Fratelli d’Italia con lo slogan “Fratelli D’italia c’è e cresce, Fratelli D’italia vince.”

Un banchetto in piazza Malaspina dove oltre all’assessore Mario Galvani e al co sigliere comunale Giuseppe Bottazzi erano presenti anche tanti iscritti e volontari e soprattutto tante donne visto che il segretario e leader del partito è una donna che dimostra sempre di più di non essere da meno ai tanti uomini della politica: Giorgia Meloni.

Le adesioni al partito si raccoglieranno anche domani, domenica 13 settembre, sempre in piazza Malaspina dalle 10 alle 12.