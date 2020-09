Arricchire i servizi alle famiglie, imprese del territorio e turisti del Monferrato è una delle priorità dell’amministrazione comunale di Castelletto Monferrato – dichiara il Sindaco di Castelletto Monferrato Gianluca Colletti. Vogliamo essere protagonisti “nel nostro piccolo” per tracciare la strada della sostenibilità ambientale, Castelletto è il primo Comune del Monferrato arrivando dal nostro capoluogo di provincia e l’accoglienza deve essere la parola d’ordine per lo sviluppo turistico del nostro territorio. Domenica 12 settembre dalle ore 13:30 si terrà la “Camminata del Benessere” all’interno dei sentieri escursionisitici naturalistici appena censiti negli intinerari turistici della Regione Piemonte, un’occasione unica per porre un’attenzione particolare per i ciclo turisti e sportivi che desidereranno ricaricare le loro e-bike, grazie all’installazione di una postazioni di ricarica dedicata alle biciclette a pedalata assistita.

La manifestazione organizzata in collaborazione con l’Associazione AIDO di Castelletto Monferrato, vedrà la partecipazione di numerose persone nel rispetto delle regole per il contenimento della pandemia da Coronavirus.