Una cerimonia sobriamente solenne. Il Comune di Acqui Terme, con la preziosa collaborazione del giornalista sportivo Stellio Sciutto, ieri pomeriggio ha celebrato il 60esimo anniversario della conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei pesi piuma da parte di Franco Musso.



Un campione nel mondo dello sport e un esempio nella vita quotidiana. Il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, ha fatto gli onori di casa agli ospiti che hanno raccolto l’invito. Ad omaggiare il campione Franco Musso anche l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa.



«Franco Musso rappresenta un dono – dichiara il sindaco, Lorenzo Lucchini – per la nostra città. Ringrazio Stellio Sciutto per averci aiutato a realizzare questo momento di ringraziamento pubblico ad un campione che si è distinto sia nella vita sportiva che nella vita privata per la sua tenacia e per il suo entusiasmo. Un gigante dello sport da cui prendere spunto per i suoi valori e per i suoi importanti traguardi».