«Nella logica di un lavoro corale, don Vittorio Gatti concluderà il suo incarico di vicario

generale, passando il testimone a don Gianni Toriggia». Inizia così l’annuncio del Vescovo di Alessandria monsignor Guido Gallese, che alle 11 di oggi con una diretta streaming sui social della Diocesi (https://www.facebook.com/diocesial/videos/346178429842615) ha annunciato

l’avvicendamento al ruolo di vicario generale. Ma non solo. Anche la Cattedrale entrerà a far parte del gruppo delle sette chiese del centro storico, e don Gianni sarà il nuovo moderatore di quella fraternità sacerdotale che ha l’incarico pastorale per il centro. Don Emanuele Rossi, che è l’attuale moderatore, lascia le parrocchie del centro per diventare parroco di Castellazzo Bormida e Castelspina, vacanti da quasi un anno.

C’è una logica nei cambiamenti dei ruoli e negli spostamenti dei parroci, una logica che il

Vescovo ha raccontato più volte e che cerca il bene delle comunità e delle relazioni. L’ex

vicario generale non è un assessore a cui il sindaco (ossia il vescovo) ha revocato alcune

deleghe, affidandole a un’altra persona di cui si fida di più; e lo spostamento di un sacerdote in una nuova parrocchia non è come descrivere il passaggio di un calciatore da una squadra a un’altra.

«Io ringrazio tantissimo don Vittorio, che ha svolto il suo servizio con grande competenza e attenzione, ma ogni tanto è bene cambiare – aggiunge monsignor Gallese – È giovane, non possiamo farlo invecchiare da vicario generale (sorride). Per questo ho chiesto a don Gianni Toriggia di prendere questa croce, perché noi siamo qui per una chiamata, non per la carriera, come ci dice tante volte il Papa… io credo che in diocesi stiamo proprio vivendo con questo spirito».