Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sanremo hanno deferito in stato di libertà un 46enne di origini milanesi, residente nella Città dei Fiori, con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pianta di canapa – di 2 metri di altezza e con diverse infiorescenze mature – in fase di essicazione sul balcone della propria abitazione ed un barattolo contenente 9 grammi di marjiuana occultato nel comodino della camera da letto. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutto lo stupefacente che ora dovrà essere analizzato per stabilire il quantitativo di THC mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria imperiese.