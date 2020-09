Esprimo piena solidarietà alla categoria degli operatori turistici di Diano Marina e del Golfo dianese, che viene penalizzata dall’inserimento della Liguria tra le zone qualificate ad elevato rischio di contagio da coronavirus secondo il Governo svizzero, a causa dell’aumento dei casi venutisi a creare a Spezia e a Genova. Chiedo al Governatore regionale di fare quanto in suo potere per segnalare l’incongruenza, dal momento che le province di Imperia e Savona non risultano ad oggi tra quelle con maggiori problemi. Stanno infatti arrivando numerose cancellazioni di prenotazioni che contribuiscono a rendere ancora più cupo il bilancio di quest’annata per la categoria.

Cristiano Za Garibaldi – vice Sindaco di Diano Marina