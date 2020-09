E’ rimasto in forse sino a pochi giorni fa, poi gli organizzatori si sono arresi. Le norme in vigore in alcuni Paesi, i protocolli sanitari da rispettare a livello internazionale e un po’ di paura da parte delle persone hanno costretto all’annullamento dell’edizione autunnale del World Folklore Festival, appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere a Diano Marina dal 26 al 30 settembre. Rispetto allo scorso anno, quando una trentina furono i gruppi arrivati da tutto il mondo, i numeri annunciati erano decisamente inferiori e limitati all’Italia e all’Europa, ma non arriveranno nemmeno quei pochi.

Il Covid-19 aveva già portato l’organizzazione serba a cancellare della scorsa primavera.

I promotori, alzata bandiera bianca per il 2020, hanno però già iniziato a lavorare per il futuro, presentandosi oggi stesso in Comune per un incontro con il responsabile dell’Ufficio Turismo e quindi andando a prendere accordi con le strutture ricettive.

Il World Folklore Festival, che da alcuni anima Diano Marina (imperdibili la sfilata di tutti i gruppi, ciascuno con i propri caratteristici abiti, nel centro cittadino e le varie esibizioni), tornerà nel 2021, con un doppio turno primaverile ed autunnale. In passato l’iniziativa era maggiormente localizzata a Sanremo e Cannes, località che vengono ora toccate solo per escursioni di mezza giornata.

“A Diano Marina abbiamo trovato, sia da parte delle istituzioni che degli hotel una straordinaria accoglienza – affermano i portavoce belgradesi diportavoce belgradesi dell’Agenzia Liguria Travel Beograd e dell’Università “The College of Turism” -. I riscontri da parte degli appassionati sono sempre stati entusiastici. Il Festival si svolgerà a lungo in questa bellissima cittadina. Il prossimo anno contiamo di portare numeri importanti. Abbiamo richieste da tutti i continenti”.

WINDFESTIVAL ALLE PORTE – A Diano Marina cresce intanto l’attesa per l’ottava edizione di Windfestival, in programma da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. Il più grande expo italiano dedicato agli action sport legati al mare e al vento è ormai alle porte. La conferenza stampa di presentazione è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 12 presso la sala consiliare di palazzo civico. Maggiori dettagli sul sito e sui social.