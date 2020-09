Presso la Sala Romita del Comune di Tortona è stato presentato il coordinamento cittadino di Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia nato, a livello nazionale, nel 1994 “e che in questi tempi sta ricevendo nuovo impulso e slancio, creando gruppi di donne preparate, che con entusiasmo sono al lavoro per realizzare una rete solida che porti all’attenzione della politica le tematiche legate al mondo femminile e ancorate ai suoi problemi più concreti: quelli delle donne lavoratrici, delle madri , delle donne responsabili della cura della famiglia, come ha sottolineato Giordana Tramarin, coordinatrice cittadina del movimento presentato questa sera in Sala Romita.

A tenere a battesimo il gruppo di Azzurro Donna Tortona erano presenti nomi illustri della politica locale e regionale: le coordinatrici regionali e provinciali di Azzurro Donna, Maria Rosa Porta e Monica Formaiano; il coordinatore cittadino di Forza Italia, Pierpaolo Pareti; il presidente del Consiglio comunale di Tortona, Giovanni Ferrari Cuniolo; l’assessore Luigi Bonetti; il consigliere comunale Pierpaolo Cortesi e il consigliere provinciale Matteo Gualco. Inoltre è intervenuto con un video messaggio l’On. Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia, che ha ricordato i valori del partito e ha augurato buon lavoro al gruppo femminile di Tortona composto da Giordana Tramarin, Laura Pavan, Laura Angeleri, Pinuccia Mondo Mandrino, Romina Cavagnaro.

“Azzurro Donna rappresenta un’occasione preziosa per aiutare le donne ad essere sempre più consapevoli del loro ruolo, oltre che un modo concreto per aumentare la loro partecipazione attiva nella società e poter così incidere in maniera ancor più significativa e costruttiva – ha spiegato la coordinatrice cittadina -. In sintesi, un’opportunità in più per fare rete, una rete forte e potente che unisce passione, valori e competenze”.

“Il nostro movimento ha come obiettivo di essere presente sul territorio e di supportare le associazioni già esistenti, ma anche di ideare nuove proposte in linea con il programma elettorale sia nazionale che locale del nostro partito – ha commentato Giordana Tramarin -. Ci tengo infatti a sottolineare che Azzurro Donna Tortona sarà orgogliosamente locale: locali infatti saranno i bisogni che ci impegniamo a monitorare, e locale sarà il nostro impegno sul territorio, perché siamo convinte che la conoscenza “da vicino” del proprio ambito di competenza sia il vero presupposto per poter trovare effettivamente risposte concrete e reali”.

Anche se il “debutto ufficiale” è stato nel corso della conferenza stampa, il gruppo cittadino è già al lavoro da qualche mese e stanno valutando alcune iniziative come supportare i servizi offerti alle famiglie e alle mamme; seguire la realizzazione del progetto Tortona città cardioprotetta, un progettoche sta particolarmente a cuore della coordinatrice cittadina di Azzurro Donna, Giordana Tramarin.