Visto che con l’autunno iniziano corsi e manifestazioni invernali e visto che in tanti continuano a mandarci solo locandine di eventi in programma sperando di vedere pubblicato ciò che organizzano, credendo che noi siamo come altri giornalisti che ricopiano e pubblicano tutto ciò che capita perché devono “riempire” nella speranza di incrementare i loro lettori, per sgomberare il campo da ogni equivoco, riteniamo doveroso comunicare quanto segue.

Oggi Cronaca ha una precisa linea editoriale: pubblica gratuitamente sul sito le notizie di eventi, interventi e manifestazioni organizzate da tutti coloro che non effettuano investimenti pubblicitari altrove.

Se un soggetto decide di investire in pubblicità con inserzioni su altri organi di informazione o tramite manifesti sui cartelloni pubblicitari e non su Oggi Cronaca – scelta legittima, perché evidentemente reputa altri giornali e sistemi migliori – Oggi Cronaca sulla base della propria libertà discrezionale, non pubblica articoli specifici sulle manifestazioni, interventi e iniziative organizzate da quel soggetto.

A differenza di altri giornali che devono “riempire” i loro spazi e pubblicano di tutto e di più, noi – fatti di cronaca nera a parte, ovviamente – facciamo una selezione di articoli, e online vanno soltanto quelli che, a nostro giudizio, sono meritevoli.

Questo vale anche per tutti coloro che ci mandano comunicati stampa sulle loro iniziative e poi pagano la pubblicità su altri giornali o attraverso manifesti: DA NOI NON AVRANNO MAI SPAZIO, quindi evitate di mandarci ogni genere di comunicato.

Con oltre 300 mila visite al mese siamo il giornale più letto di Tortona e del Tortonese, e uno dei più letti della provincia di Alessandria: non abbiamo bisogno di “riempire” né, soprattutto di raccattare nuovi lettori.

Aggiungiamo, per chi fosse convinto che è sufficiente pubblicizzare un evento sui Social per raggiungere tanta gente, che non c’è niente di più sbagliato: solo un terzo dei lettori di Oggi Cronaca, ad esempio, sono iscritti a Facebook, gli altri si collegano direttamente al sito.

Come ripetiamo da sempre, sono i politici, i commercianti e gli organizzatori di eventi ad avere bisogno della visibilità che può dare loro un giornale o un giornalista, e non viceversa.

Aggiungiamo altresì che è perfettamente inutile ci mandiate locandine sperando di vedere pubblicato il vostro evento: anche se non fate pubblicità da nessun altra parte, differenza di altri colleghi che copiano quanto scritto sulla locandina e poi fanno un articolo noi questo genere di “servizio” gratuito non lo facciamo!

Inviare la locandina, visti gli enormi mezzi tecnologici di cui tutti disponiamo, la riteniamo una mancanza di rispetto nei confronti dei giornalisti che NON SONO FRATI AMANUENSI costretti a copiare: se volete che prendiamo in considerazione la possibilità di pubblicare un evento o una manifestazione dovete mandarci almeno una decina di righe, che formano una base che noi possiamo eventualmente di elabore.

Se molti nostri colleghi o altre persone pensano il contrario e credono che non sia questo il modo di fare giornalismo, non ci interessa e saranno affari loro.

Oggi Cronaca è diverso e visto che è un giornale gratuito, a chi non piace può fare a meno di leggerlo.

Nella correttezza e nella trasparenza che ci contraddistingue, abbiamo ritenuto doveroso informarvi.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca