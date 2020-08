È iniziata giovedì 20 agosto la Novena in preparazione alla festa della Madonna della Guardia che si celebra il 29 agosto a Tortona.In questi giorni, tra gli appuntamenti per i fedeli ci sono la Santa Messa delle ore 17 celebrata dal sacerdote orionino Don Roberto Luciano e la Santa Messa delle ore 21, preceduta dalla recita del Rosario e predicata da Monsignor Francesco Pio Tamburrino, Vescovo emerito di Foggia-Bovino.Quest’anno, per motivi legati alle norme di prevenzione al coronavirus, la tradizionale Messa dei malati non verrà celebrata, ma nel pomeriggio di sabato 22, alle ore 16.30, il rettore Don Renzo Vanoi si recherà nel cortile delle opere di carità orionine che circondano il Santuario (Centro “Mater Dei”, Casa Madre delle Suore e Piccolo Cottolengo) per una preghiera e benedizione. Alle ore 18.00, Don Vanoi salirà sulla torre del santuario, ai piedi della grande Statua della Madonna, ed impartirà la benedizione eucaristica su tutta la città.«A cento anni dalla benedizione di Don Orione alla città sulla Torre del castello – dice Don Vanoi -, mi recherò in cima alla torre per una benedizione particolare che vuole raggiungere tutti, in questo momento storico che stiamo vivendo nel quale questa emergenza sanitaria non sembra trovare una fine. Vogliamo affidare questa intenzione proprio alla nostra Vergine della Guardia perché interceda per noi presso il suo Figlio».Sarà possibile seguire la diretta della benedizione particolare, attraverso il sito www.madonnadellaguardiatortona.it o sulla pagina Facebook del santuario.