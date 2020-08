E’ stato un successo, ieri sera, a Castelnuovo Scrivia, il concerto dedicato a Ennio Morricone del quale pubblichiamo alcune immagini.

La manifestazione rientra fra quelle organizzate dal Comune per la stagione estiva e stasera, sabato 22 agosto, si replica con film e musica in piazza col gruppo “Malvos”.

Obbligo di accesso con mascherina indossata e a disposizione del pubblico il Comune ha installato ben quattro postazioni di sanificazione.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianni Tagliani, per verificare che tutto possa svolgersi in assoluta sicurezza per chi prenderà parte all’evento ha incaricato anche gli steward, come allo stadio, per il controllo delle norme anti-Covid e non solo.

Di seguito altre immagini della serata di ieri.