Il problema va avanti da oltre tre mesi ma c’è voluto un nostro articolo per risolverlo, a testimonianza che a volte, un giornale, può fare molto di più che tanti post sui Social o sterili proteste.

Noi ce ne prendiamo il merito, e siamo contenti di aver contribuito a risolvere, anche se pur parzialmente, un problema che era molto sentito in città, ma che non era stato ancora stato affrontato con decisione.

Già perché non può essere certamente un caso se una settimana dopo il nostro articolo e la segnalazione di Andrea Bani, titolare del Gran Bar Bardoneschi, il problema della coda di persone fuori dall’ufficio postale in piazza Roma a Tortona, sotto il sole cocente, è stato risolto.

E il “grazie” arriva anche dal Sindaco Federico Chiodi: “Un sentito ringraziamento a Confartigianato Tortona – scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook – ed in particolare al presidente Andrea Cavalli, per aver messo a disposizione questo gazebo posizionato dinnanzi all’ingresso dell’Ufficio Postale in largo Borgarelli. Da ormai diverse settimane ricevevamo segnalazioni, da parte degli utenti, per il disagio causato dalle lunghe file sotto il sole per entrare negli uffici createsi per via delle nuove regole che limitano gli ingressi. Un gesto di attenzione nei confronti della cittadinanza ed in particolare delle tante persone anziane che si recano in Posta.”