I lettori vanno ringraziati, soprattutto se negli ultimi giorni, malgrado il caldo e malgrado molti siano già in vacanza decidono di collegarsi ugualmente ad Oggi Cronaca per essere costantemente informati su quello che accade a Tortona, nel Tortonese e nelle altre zone della provincia. Negli ultimi sei giorni lo avete fatto in maniera notevole e siete stati così numerosi che ci sentiamo in dovere di ringraziarvi.

Non ricordiamo un mese di agosto con una media così stratosferica di visite al sito: ben 94.967 negli ultimi sei giorni con una media di ben 15.781 visite al giorno come potete vedere dal grafico inviatoci dal nostro ingegnere informatico che si occupa della manutenzione del sito e che quando nota certi positivi trend ce li segnala.

A memoria d’uomo, non erano mai stata registrate, ad inizio agosto, visite così elevate e a questi livelli.

La vostra continua presenza sulle pagine del giornale ci spinge ad andare avanti in questa direzione: grazie a tutti voi.

La Redazione