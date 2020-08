Con Ordinanza Dirigenziale n. 280/2020, l’Amministrazione Comunale di Alessandria guidata dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha disposto i provvedimenti viabili che consentiranno lo svolgimento di lavori di rimozione dei materiali edili contenenti fibre di amianto, presenti sul suolo pubblico a seguito dell’evento calamitoso di maltempo verificatosi nelle date 1° e 2 agosto scorsi.

I lavori in programma a far data da domani, 12 agosto 2020 – come da nota pervenuta a questo riguardo da Amag Ambiente – verranno svolti da ditte specializzate all’uopo incaricate.

Relativamente alle aree di intervento, i provvedimenti viabili adottati sono i seguenti:

dalle ore 08:00 del 12/08/2020 fino al termine dei lavori, è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata nelle seguenti strade:

via Parnisetti , nel tratto compreso tra via de Negri a corso IV Novembre; via de Negri , nel tratto compreso tra via Pellico e via Filzi; via Tortona in corrispondenza del numero civico 23; via del Prato/corso Cavallotti ; largo Bistolfi ; via de Giorgi ; viale Milite Ignoto , nel tratto compreso tra via della Cappelletta e via Poligonia, entrambe le semicarreggiate.

dalle ore 08:00 del 13/08/2020 fino al termine dei lavori, è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata nelle seguenti strade: