Tornano i concerti del Gavazzana Blues. Lunedì 3 agosto 2020 in Piazza degli scacchi, ore 21:30 sarà di scena il gruppo Backseat Boogie

Definire la musica dei Backseat Boogie “rockabilly” è sicuramente riduttivo, il loro sound è una miscela originale di country, rockin ‘blues, boogie e rockabilly integrando una solida sezione ritmica, una chitarra selvaggia, sassofono, armonie vocali e anche alcuni brani col banjo.

I loro spettacoli dal vivo sono scintillanti, energici e incisivi grazie all’esperienza che hanno guadagnato nel corso degli anni.

La band ha pubblicato un EP nel 2008 (“The Backseat Boogie Trio”), un LP nel 2010 (“Till The Day I Die”), hanno anche fatto parte della compilation SUMMER JAMBOREE #12 con il brano SLAVE TO THE RHYTHM e recentemente il loro lavoro terzo in studio prodotto con RocketMan Records, “Original Spirit” (2013). Per il singolo “All my friends are losers” è stato girato un videoclip nella campagna Toscana ed è ora online.

La band ha suonato in tutta Italia, Svizzera e Germania e ha preso parte a tutti i più importanti festival italiani come Summer Jamboree, Get Rhythm, Moondogs Festival e molti altri, sempre distinguendosi per originalità, verve e tecnica.

ingresso libero riservato ai soci, possibilità di iscriversi al Club già per l’anno 2020 (€20,00)