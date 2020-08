“Un Carabiniere è stato violentemente pestato nel napoletano. Era libero dal servizio e stava sedando una rissa. Ora è grave in ospedale. Peccato che questa notizia non indigni nessun pseudo paladino dei diritti umani”.

Lo dichiara Franco Maccari vice Presidente Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp.

“La Cirinnà farà una interrogazione parlamentare sulla delinquenza che dilaga a Napoli? Sulla camorra? Avrà la stessa solerzia nel puntare il dito, come per i fatti avvenuti a Roma e non ancora accertati? La verità – prosegue Maccari – è che il sangue degli uomini in divisa non indigna nessuno. È sangue di nessuno. Che importa se pestano un Carabiniere? Mi aspetto – conclude – una presa di posizione importante da coloro che si espongono per primi quando devono gridare all’abuso in divisa”.