L’eccezionale evento atmosferico che si è verificato nella serata di sabato 1° agosto ha causato ingenti danni nella città di Alesandria e nei sobborghi. Più di 100 alberi sono caduti o stati fortemente danneggiati creando grandi problemi alla viabilità per l’invasione delle sedi stradali, danneggiando inoltre parecchie automobili in sosta.

“Si tratta per la maggior parte di cedri e pioppi – dicono in Comune – fortemente danneggiato anche il Giardino Botanico comunale ‘Dina Bellotti’. Le maggiori criticità sono state registrate in parco Italia dove metà del patrimonio arboreo è caduto e in piazza Genova dove sono caduti due alberi, tra cui un Cedro del Libano, e dove i giardini sono stati invasi dai detriti provenienti dalle coperture divelte dei palazzi limitrofi. Un platano monumentale, in Cittadella, è stato fortemente danneggiato: per questa ragione il ‘Cinema sotto le Stelle’ è sospeso per questa sera e per tutta la settimana. Danni si registrano anche in via Dante, agli Orti (in particolare in viale Milite ignoto) e al quartiere Cristo.”

In generale tutta la Città anche i sobborghi sono stati colpiti e danneggiati dal maltempo. Molti danni anche alle recinzioni, alle coperture, ai semafori e ai pali della luce.

Fin da ieri sera e per tutta la notte, la squadra dei Lavori Pubblici del Comune di Alessandria ha dato assistenza alla Polizia Municipale e tagliato tronchi e rami per liberare le strade ed eliminare i pericoli.

Da questa mattina sono in servizio due squadre per il taglio delle piante abbattute e, da domani per una settimana, ne verranno attivate dodici per andare a risolvere le criticità. Si stima che sarà necessaria una settimana di lavoro per tagliare le piante abbattute e eliminare i detriti. Anche i Cimiteri sono stati colpiti: dalle prime ore di questa mattina è stata avviata una ricognizione sul patrimonio arboreo e sulle strutture edili. Tutti i cimiteri sono aperti e le zone che presentano problemi​.

Di seguito altre immagini pubbliche sempre tratte dalla pagine Facebok https://www.facebook.com/centrometeopiemontecmp1/