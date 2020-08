La cronaca di quello che è accaduto il giorno di Ferragosto in Vale Borbera l’abbiamo raccontata in QUESTO ARTICOLO e siccome soltanto un terzo dei lettori di Oggi Cronaca è iscritto a Facebook, abbiamo deciso di riportare qui il commento fatto pagina Facebook del giornale da novese Andrea Zanchetta che ha ritrovato un telefono cellulre di un giovane torotnese.

“Domenica 16 agosto – dice Zancehtta – ho trovato il cellulare di un ragazzo che era lì, non so chi sia, ho saputo da alcuni ragazzi di Tortona che lo cercava disperatamente. SPERO CHE SCRIVENDO ANCHE QUA GLI GIUNGA VOCE. L ho consegnato il giorno dopo ai carabinieri di Arquata, ma non c’era nessuna denuncia di smarrimento. RINGRAZIO chi volesse condividere nella sua pagina Facebook.”