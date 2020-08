Il barbecue in cortile o in giardino e poi, la brace non totalmente raffreddata nel cassonetto dei rifiuti che prende fuoco e viene distrutto dalla fiamme.

E’ accaduto ieri sera, poco dopo le 21,30 quando alcune persone hanno visto un cassonetto nella piazza del paese che stava andando a fuoco e hanno dato l’allarme chiamando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

I pompieri hanno raggiunto il paese e una volta sul posto hanno spento le fiamme ma per il cassonetto non c’è stato nulla da fare: è andato completamente distrutto.