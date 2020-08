Due ore di paura, ieri pomeriggio, in val Borbera per centinaia di persone che avevano deciso di trascorrere il Ferragosto al fresco e in riva al fiume effettuando i tradizionale pic nic.

A metà pomeriggio il cielo si è improvvisamente rannuvolato e il sole ha fatto spazio ad un violenta scarica d’acqua facendo venire giù il mondo, come si suole dire in questi casi.

In men che non si dica il fiume Borbera si è ingrossato e quasi decine e decine di persone di sono spaventate e hanno chiamato in Vigili del fuoco di Alessandria lanciando l’allarme.

Le telefonate e la descrizione di quello che stava succedendo in val Borbera è stata tale che dal Comando provinciale dei pompieri non solo hanno inviato la squadra di Novi Ligure, ma anche un’altra di Alessandria, una squadra di sommozzatori munita di natanti e persino un elicottero.

Quando i pompieri sono giunti sul posti molte persone, passata la piena sono riuscite a raggiungere i propri mezzi e rientrare a casa, ma una dozzina sono rimaste intrappolate in più punti in mezzo al fiume e non potevano raggiungere la riva.

Sono state salvate dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sia con l’elicottere che con i natanti.

Insomma un brutto pomeriggio ma per fortuna concluso senza feriti e solo con una grande paura da parte di molte persone che ricorderanno a lungo questo Ferragosto.