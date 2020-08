In questo anno così difficile e delicato nel quale le sofferenze delle famiglie hanno raggiunto livelli insostenibili, l’Amministrazione Comunale di Novi Ligure sensibile, in particolar modo, alle problematiche delle famiglie che hanno nel loro nucleo soggetti disabili, ha deciso, grazie anche al contributo di una fondazione, di rafforzare la filiera sociosanitaria attivando con il C.S.P. (Consorzio Servizi alla Persona) una serie di azioni per “vivere meglio”.

Il Consorzio ha predisposto un programma di interventi appropriati scaturito dai bisogni espressi dai portatori di interesse raccolti da operatori e professionisti. La finalità è quella di offrire momenti di sollievo ai famigliari, stimolazione e socializzazione ai soggetti disabili.

Il progetto “Ben-essere” si articola in:

Interventi di educativa come sollievo alle famiglie con soggetti diversamente abili che in questo periodo di emergenza Covid-19 hanno vissuto e stanno tuttora vivendo un carico di responsabilità ancora maggiore rispetto all’organizzazione di vita familiare precedente, legato alla cura e all’educazione dei figli (età 0/30 anni), residenti nel Comune di Novi Ligure. All’interno del progetto sono stati individuati, con una valutazione multidisciplinare, 13 soggetti disabili per i quali sono in corso interventi settimanali per un totale di circa 3 ore ciascuno.

Attivazione di un Centro Diurno dove svolgere attività laboratoriali e di socializzazione che diventino occasione di ripresa di momenti di condivisione di spazi ed occasioni di vita comunitaria. La sede è quella del Centro Diurno Socioterapeutico del C.S.P. . Le azioni socioterapeutiche e socializzanti sono a favore di minori disabili (età 6/14 anni).

Le attività che sono in corso di svolgimento riguardano la musicoterapia e il judo. Il numero di soggetti frequentanti i laboratori è di 15.

Assistenza domiciliare per le famiglie a più intenso carico assistenziale, con particolare attenzione a quelle figure di riferimento, in prevalenza mamme/sorelle, che necessitano di sostegno per riorganizzare e rafforzare la propria quotidianità. È un servizio che comprende prestazioni riguardanti un aiuto domiciliare nella cura e nell’igiene personale e prestazioni a carattere di sollievo, rivolte ad un nucleo familiare appesantito dalle difficoltà della gestione quotidiana.

All’interno del progetto sono in carico 9 soggetti disabili per i quali è stato attivato un intervento settimanale di circa 2 ore.

Per informazioni contattare il C.S.P. al numero 0143334330 nella giornata di martedì dalle ore 10 alle 12.