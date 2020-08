Presso il distretto di Tortona (nella foto in alto) l’Asl di Alessandria ha attivato un punto di accesso diretto per l’effettuazione dei tamponi obbligatori per i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna come stabilito nell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

L’avvio di questo punto di accesso, limitrofo al laboratorio ASL AL, permette una maggiore efficienza nel processo di analisi dei tamponi.

Il nuovo punto di accesso diretto in modalità Drive-through (ossia senza scendere dal proprio veicolo) ha sede nel Distretto di Tortona, Via Milazzo n. 1, ex caserma Passalacqua. Da giovedì 27 agosto 2020 sarà possibile effettuare il tampone senza prenotazione dalle ore 9:00 alle ore 14:00, dal lunedì al sabato, presentandosi in auto, muniti di tessera sanitaria, documento di identità e modulo di autocertificazione compilato (il modulo di “DICHIARAZIONE DI RIENTRO DA PAESI PER I QUALI È PREVISTO L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO” è scaricabile dal sito di ASL AL alla pagina: http://www.aslal.it/coronavirus—rientro-in-italia-dallestero-istruzioni-operative). Presso tale sede verranno effettuati un massimo di 50 tamponi al giorno.

Il punto tamponi di Alessandria è attivo, con orario 9:00-14:00 dal lunedì al sabato, e viene dedicato alla modalità di accesso su prenotazione. La modalità su prenotazione consente una migliore programmazione e gestione delle attese dell’utenza ed è consigliata in quanto con essa è garantita l’effettuazione del tampone nel giorno e nell’orario concordato.

Per prenotarsi è sufficiente inviare una email all’indirizzo sbartoletti@aslal.it fornendo i proprio dati anagrafici (compreso codice fiscale) e recapiti telefonici, oppure è possibile utilizzare il form online accessibile all’indirizzo http://www.aslal.it/tamponi-rientri-spagna-croazia-grecia-malta. Un operatore di ASL AL richiamerà il richiedente per fissare l’appuntamento. Per informazioni è sempre disponibile il numero 0131 307822, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo.

Si ricorda che in attesa dell’esito del tampone i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione