Fervono i preparativi a Tortona, nella Basilica Santuario dedicata alla Madonna della Guardia.

Don Orione ha sempre nutrito una grande devozione per la Madonna. Tra le numerose opere da lui costruite in vita, occupa un posto unico il Santuario dedicato alla Madonna della Guardia, a Tortona, non solo perché lì si conserva il corpo del Santo, ma anche per la testimonianza di fede che la sua storia ci trasmette.

Domani inizia il cammino di nove giorni in preparazione alla Festa che si celebra il 29 agosto.Tra gli appuntamenti per i fedeli la Santa Messa delle ore 17 celebrata dal giovane sacerdote orionino don Roberto Luciano e la Santa Messa delle ore 21, preceduta dalla recita del Rosario e predicata da Monsignor Francesco Pio Tamburrino, Vescovo emerito di Foggia-Bovino.

Quest’anno, per motivi legati alle norme di prevenzione del Corona Virus, la tradizionale Messa dei malati non verrà celebrata ma nel pomeriggio di sabato 22, il rettore Don Renzo Vanoi si recherà nel cortile delle opere di carità orionine Centro Mater Dei, Casa Madre delle Suore e Piccolo Cottolengo per una preghiera e benedizione. Poi alle ore 18.00, salirà sulla torre ai piedi della grande Statua della Madonna ed impartirà la benedizione eucaristica su tutta la città.

