Piccolo episodio di cronaca, questa mattina, mercoledì 19 agosto, alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona per uno scaldabagno a gas che, per cause ancora in corso si è improvvisamente incendiato.

E’ accaduto poco poco le 11, all’interno di un’abitazione in via Bellaria quando la proprietaria di un’abitazione si è accorta che lo scaldabagno a gas situato all’interno del bagno stava letteralmente andando a fuoco.

La donna ha subito dato l’allarme chiamando i vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono prontamente giunti sul posto ed hanno spento le fiamme impedendo che potessero propagarsi all’interno dell’abitazione.

Alla fine di danni sono stati circoscritti allo scaldabagno che è andato completamente distrutto e a pochi altri oggetti, la donna, però, adesso dovrà chiamare un idraulico per provvedere alla sostituzione dell’apparecchio.