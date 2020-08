Come tutti sappiamo l’ emergenza sanitaria ha sospeso per mesi le attività dei cori. Infatti la Corale di San Giovanni di Sale, diretta da Daniela Menditto (nella foto a lato), da mesi aveva interrotto sia le prove sia l’ animazione liturgica, oltre che veder cancellati inviti ad eventi musicali. Per il 27 agosto è giunto il tradizionale invito da parte del Santuario della Madonna della Guardia ad animare la novena, nella serata dedicata al vicariato della Bassa Valle Scrivia e mai questo invito è stato così apprezzato, poiché sancisce la ripartenza dell’ attività di questa Corale, nella gioia di cantare e far musica insieme.

In questi momenti così difficili che stiamo attraversando, bisogna si rispettare tutte le norme sanitarie vigenti, ma bisogna anche cercare di ritornare alla normalità e, per coristi che cantano da una vita, l’ appuntamento con le prove, le messe e i concerti è qualcosa di molto importante che mancava tantissimo e lo dimostra l’evidente emozione che pervadeva i coristi durante le esecuzioni dei brani durante la messa in Santuario.