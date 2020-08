Ha destato curiosità ma soprattutto un po’ di apprensione, tra le numerose persone che facevano la spesa, questa mattina, sabato 29 agosto, la presenza di un’ambulanza all’ingresso del mercato di piazza Milano, per altro sotto lo sguardo vigile di due agenti della Polizia Municipale.

In molti che passavano nella zona (fra cui anche un nostro collaboratore) si sono domandato cosa fosse accaduto, ma per fortuna, secondo quanto ci è stato riferito dai due agenti presenti in loco, si è trattato di un episodio di poco conto.

Secondo quanto emerso, infatti, l’ambulanza è intervenuta per una persona che ha accusato un malore che è stata subito soccorsa e poi si è ripresa.