L’interlocuzione tra Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale è alla base dell’efficacia dell’azione politico-amministrativa e di governo del territorio locale e Alessandria intende sempre di più qualificare anche questo aspetto con gli strumenti più appropriati.

È questa la ragione alla base della decisione maturata dal Sindaco, anche alla luce delle sottolineature e degli argomenti emersi in occasione delle ultime sedute del Consiglio Comunale (in particolare le ultime due di mercoledì 12 e di giovedì 13 agosto scorsi).

Anche in quella sede, infatti, è stata posta in evidenza dagli interventi dei diversi rappresentanti in Consiglio Comunale l’importanza che i rapporti tra Sindaco – coadiuvato nella propria azione dagli Assessori della Giunta – e Consiglio Comunale siano il più possibile fluidi e improntati, nel rispetto dei ruoli assegnati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, ad una collaborazione che sappia tradursi in identificazione e approvazione degli indirizzi e obiettivi e in concretizzazione degli stessi, nel modo più celere ed efficace possibile.

«Per questo – dichiara il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco – ho deciso di assegnare, con apposito Decreto, all’Assessore Mattia Roggero anche la delega per i rapporti con il Consiglio Comunale e con la Commissione Controllo di Gestione individuando questo aspetto di interlocuzione con il Consiglio quale nodo strategico per una ulteriore valorizzazione dell’azione politico-amministrativa che stiamo conducendo in questa Consigliatura.

Mentre ringrazio l’Assessore Mattia Roggero per la disponibilità con cui accoglie questo allargamento delle deleghe a lui già assegnate, desidero al contempo esprimere in modo preventivo un ringraziamento a tutti i Consigliere Comunali, sia di maggioranza che di opposizione, per il modo con cui vorranno rapportarsi con l’Assessore Roggero per potenziare e qualificare la relazione istituzionale all’interno del nostro Ente, nella consapevolezza che quanto prima e meglio si possono trovare posizioni comuni, tanto più si rende efficace l’azione svolta che – ricordo – è unicamente a servizio della nostra comunità e di ogni singolo cittadino alessandrino».

La delega ai rapporti con il Consiglio Comunale e con la Commissione Controllo di Gestione, all’atto di insediamento dell’attuale Consigliatura era stata affidata all’allora Assessore Riccardo Molinari della Lega Nord e, una volta che Riccardo Molinari fu eletto al Parlamento, non era stata più riassegnata.

Con la decisione assunta oggi con specifico Decreto Sindacale (il n. 28 del 17.08.2020), l’Assessore Mattia Roggero (Lega Nord) aggiunge tale delega alle altre già assegnate, ossia Politiche del lavoro e sviluppo economico, Artigianato e Agricoltura, Commercio e mercati, Iniziative per la formazione professionale, Marketing territoriale e Turismo e iniziative promozionali.