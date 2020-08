Non sapete cosa fare e volete trascorrere una serata diversa dal solito, spendendo anche poco? Un’idea potrebbe essere quella di partecipare alla rassegna “Apericenando in terrazza” organizzata dalla Derthona Nuoto presso la Piscina Dellepiane tutti i mercoledì di agosto. Si tratta di una rassegna singolare che abbina divertimento, ottime specialità e allegria. Quella in programma mercoledì sera, 19 agosto, sarà molto particolare perché vedrete un vero e proprio Juke- Box animato. Dopo il primo appuntamento del 12 agosto con “ Storie sul filo dell’acqua” presentate da Daniela Tusa e Paolo Archetti Maestri, infatti, si prosegue questo mercoledì, con “Juke-Box Teatrale –Improvvisazioni à la Carte” presentato da Michele Puleio e Simone Guarino.

I due attori , oltre a cimentarsi nel proprio repertorio saranno pronti ad assecondare richieste del pubblico proprio come se fosse un Juke Box di vecchia memoria. Uno spettacolo divertente ma, nel contempo, denso di cultura teatrale che richiederà tutta la bravura e preparazione dei due attori protagonisti della serata.

La rassegna è un’ innovativa idea proposta dalla Derthona Nuoto, un nuovo impegno che ha voluto affrontare per aggiungere, in questo mese di agosto, un’ulteriore possibilità di svago ai cittadini tortonesi che sono rimasti in città, cogliendo due piccioni con una fava: realizzare qualcosa di nuovo e, al tempo stesso, fare ulteriormente conoscere un luogo noto ai più come la Piscina Dellepiane, destinato ad attività sportiva dedicata al nuoto agonistico e a corsi di avviamento alle attività natatorie in genere.

Per l’appuntamenti di mercoledì avete due possibilità: mettervi in costume, godervi sole e fare il bagno in piscina dalle 16,30 e poi per le 19,30 cambiarvi e sedervi comodamente in terrazza per l’apericena e godervi lo spettacolo (15 euro a persona tutto compreso), oppure saltare il pomeriggio in piscina e arrivare direttamente in terrazza all’ora di cena (12 euro a persona). In questo caso anche senza costume. Per i bambini inferiori a 8 anni l’ingresso sarà gratuito.

Un appuntamento da non perdere, quindi, al quale suggeriamo di aderire tramite prenotazione al numero 0131 820517 per essere sicuri di poter partecipare alla serata con il posto garantito.

Il prossimo e ultimo appuntamento con la rassegna “Apericenando in terrazza” sarà mercoledì 26 agosto, quando verrà presentato, “Più Su di Quaggiù “spettacolo di racconti attorno al fuoco con Andrea Robbiano e Lorenzo Mercenario alla musica.