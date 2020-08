In vista dell’inizio dell’anno scolastico che dovrebbe iniziare il 14 settembre (ma forse con un po’ più di logica avrebbe potuto iniziare il 21 e l’election day essere anticipata al 14 e non è detto che l’inizio slitti di due settimane) il Comune di Tortona si sta adeguamento alle disposizioni anti-covid che prevedono meno studenti in classe e quindi più locali per ospitare gli alunni.

Ci riferiamo ovviamente alle ex scuole materne, elementari e medie degli istituti comprensivi A e B del Comune di Tortona perché questi sono di competenza municipale mentre per gli istituti superiori al competenza è dell’Amministrazione è provinciale.

L’assessore ai lavori Pubblici Mario Galvani (nella foto in alto) è al lavoro da settimane in stretto contatto con l’Ufficio lavori Pubblici per cercare di fare in modo che tutto, comunque, sia pronto per lunedì 14 settembre.

Ebbene, nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto hanno preso il via i lavori nelle varie scuole con gli operai dell’impresa che hanno iniziato gli interventi.

“I lavori in alcuni luoghi come all’Unitre – dice Galvani – sono già iniziati e stanno pure per essere conclusi. Siamo perfettamente nei tempi e tutto sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico. Ci tenevo a sottolineare che tutte le modifiche che abbiamo deciso a livello comunale le abbiamo fatte seguendo le indicazioni delle singole scuole andando incontro a tutte le esigenze che erano state evidenziate in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.”

I lavori riguardano i seguenti edifici:

ISTITUTO COMPRENSIVO A

edificio di Corso Romita sede della Scuola Infanzia “Regina Margherita” e Scuola Primaria “Scolastico”;

• edificio di Viale Einaudi sede della Scuola Infanzia “Giuseppe Sarina” e Scuola Primaria “Gianni Rodari”;

• edificio della frazione di Rivalta Scrivia in SP per Pozzolo F. sede della Scuola Infanzia e Scuola Primaria;

• edificio di Corso Cavour sede della Scuola secondaria di 1° grado “Luca Valenziano”;

• edificio di Viale De Gasperi sede del punto erogazione distaccato della Scuola secondaria di 1°

grado “Luca Valenziano”.

Per il Tortona A (72 sezioni complessive per 1.421 alunni) saranno necessari i seguenti interventi:

– per l’attività della sede principale, l’abbattimento di alcuni tramezzi ai vari piani del fabbricato di corso Cavour (scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano”; l’adeguamento di alcune aule e locali dell’edificio “Scolastico” in corso Romita (scuola primaria) dove trasferire alcune classi della secondaria di primo grado; lo smantellamento del locale già destinato a mensa dei dipendenti comunali.

– Per l’attività del distaccamento di viale De Gasperi (secondaria di primo grado): l’adeguamento dei locali zona ex segreteria – laboratori al piano rialzato dell’edificio di viale Einaudi (già sede di scuola infanzia e primaria) con l’abbattimento di tramezzi, dove trasferire alcune classi della scuola media.

Il tutto per una spesa complessiva di 44.041 euro affidati alla ditta PANCOT FRATELLI S.R.L. in via Via Panza 51a San Salvatore Monferrato che dovrà ultimarli entro GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE cioè 20 giorni naturali dalla data di consegna dei lavori avvenuta 21 agosto scorso.

ISTITUTO COMPRENSIVO B

edificio di Via Bidone sede della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” (parte);

• edificio di Piazzale Mossi sede della Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” (parte);

• edificio di Via Bonavoglia sede della Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Patri”

• edificio di vIa Emilia/Piazzale Mossi – locali ex Unitre – sede della Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Patri” (nuovo punto erogazione distaccato)

Per il Tortona B (35 sezioni complessive per 792 alunni) invece:

– per l’attività della scuola primaria nell’edificio di via Bidone, stante l’impossibilità di demolire i muri divisori esistenti in quanto strutturalmente portanti, è prevista la distribuzione di otto classi con il dislocamento di tre classi in sei aule di superficie limitata, quindi suddividendole in due aule ciascuna; l’adeguamento del salone del piano seminterrato, già destinato ad attività di pre-dopo scuola, per ospitare una classe.

– L’attività della scuola primaria nell’edificio di piazzale Mossi verrà integrata col trasferimento di due classi della primaria dal plesso di via Bidone e sei classi di secondaria dal plesso di via Bonavoglia, sfruttando la disponibilità di nuovi spazi messi a disposizione dell’Amministrazione comunale come quali l’adiacente ex Centro Giovani OFF, le sale musica de “La nota blu” e la vicina sede dell’Unitre; nell’edificio di piazzale Mossi sono previsti: la trasformazione delle tre aule di superficie limitata in due adeguate ad ospitare almeno venti alunni mediante l’abbattimento di due tramezzi e l’elevazione di un nuovo divisorio; l’adeguamento del locale attualmente destinato a refettorio per trasferivi un’aula; la demolizione del tramezzo tra i locali spogliatoi per realizzare un’aula unica.

– Nell’ex Centro Giovani OFF e sale musica de “La nota blu” è previsto l’adeguamento dei locali per ospitare due aule della primaria.

– Nell’ex sede dell’Unitre – Università delle Tre età è previsto l’adeguamento dei locali per ospitare tre classi di scuola secondaria suddivisi in cinque aule, con l’abbattimento di una tramezza.

– L’attività della scuola secondaria di primo grado di via Bonavoglia, su richiesta della dirigenza scolastica, sarà ridotta a tre classi ricavate nei locali dotati di aerazione diretta con porte-finestre, oltre che degli uffici amministrativi. Una parte del fabbricato, mediante adeguata separazione, sarà destinata ad ospitare l’attività del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Il tutto per una spesa complessiva di 38.507 euro affidati alla Società EDILTORRE & C. SAS – Frazione Squarzolo San Salvatore Monferrato che che dovrà ultimarli entro GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE cioè 20 giorni naturali dalla data di consegna dei lavori avvenuta 21 agosto scorso.

Entrambi gli interventi sono finanziati con il contributo del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale.