Il Comune di Tortona comunica che fino al 6 settembre 2020 sono aperte le iscrizioni esclusivamente on line ai servizi di assistenza scolastica, riservate a:

– genitori dei bambini delle CLASSI PRIME (i bambini già iscritti ai servizi per gli anni precedenti e frequentanti il medesimo ciclo di studi saranno ammessi d’ufficio). Per l’iscrizione non è necessario conoscere la sezione assegnata dalla scuola, è sufficiente inserire la classe.



– coloro che NON hanno MAI effettuato l’iscrizione per i seguenti servizi:



NOTA: in considerazione della situazione legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 al momento non è possibile prevedere le modalità di avvio dei servizi per l’anno scolastico 2020/2021.

Si precisa che le modalità di svolgimento dei servizi saranno condizionate dalle normative e dalle indicazioni nazionali e regionali in materia e dall’organizzazione del nuovo A.S. 2020/2021 da parte delle istituzioni scolastiche.

Nuovi utenti

registrazione al portale rette (è necessario essere in possesso di un indirizzo e-mail ) e seguire le indicazioni

(è necessario ) e seguire le indicazioni inserire i dati del genitore (a cui sarà intestata la documentazione fiscale e la certificazione di spesa) e non del bambino

accedere al portale rette

inserire username (nominativo per login) e password

effetturare l’iscrizione al servizio (al termine della procedura, si riceverà all’indirizzo e-mail indicato copia della domanda)

Utenti già in possesso di credenziali

accedere al portale rette e compilare la domanda di iscrizione

Ai fini delle agevolazioni economiche relative alla tariffa di frequenza dei servizi, il Comune di Tortona applicherà l’attestazione ISEE in corso di validità, per gli aventi diritto, risultante dalla banca dati INPS.

Smarrimento credenziali di accesso

E’ possibile recuperarle direttamente dal portale.

Per informazioni e appuntamenti

Ufficio Assistenza scolastica

c.so Alessandria, 62

Solo per gli utenti che non hanno possibilità di utilizzare internet in autonomia, è possibile richiedere assistenza telefonica nella compilazione della domanda.

Ricevimento al pubblico nei giorni di martedì e mercoledì solo su appuntamento telefonico ai numeri 0131.864.470 0131.864.471 oppure tramite e-mail scrivendo a lauralazzari@comune.tortona.al.it